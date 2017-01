Death Race 2050 : Roger Corman balance le trailer dément et non-censuré de son nouveau film

Légende de la série B, Roger Corman signe ici son grand retour avec Death Race 2050, dont voici la bande-annonce non-censurée.

Producteur mythique, maître d’œuvres de centaines de bobines plus ou moins fauchées, plus ou moins tarées, plus ou moins débiles, mais toujours incroyablement malines et jubilatoire, Roger Corman est devenu une icône à part à Hollywood. Et à plus de 90 ans, le monsieur n’a toujours pas baissé les armes, puisqu’il est le chef d’orchestre de Death Race 2050, suite/remake de Death Race 2000 (La Course à la Mort de l’an 2000).

Et comme vous vous en doutez, le résultat, fait de bric et de broc, est particulièrement attachant, totalement inclassable. Signe que le pape Corman est toujours capable de faire frémir de bonheur l’industrie, le non-moins légendaire Malcolm McDowell l’a rejoint pour ce projet qui sent bon les voitures en carton, les cascades en plastiques et les petites pépées écrasées par d’énormes cylindrées, ainsi que la violence gratuite.