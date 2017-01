James Gunn a une super idée pour l'adaptation de Moon Knight au cinéma

James Gunn est actuellement l'un des hommes forts de Marvel et dire que l'on attend son Gardiens de la Galaxie 2 est un doux euphémisme. Mais l'homme voit plus loin et aimerait bien s'occuper d'un autre super-héros.

Si le MCU a abattu ses plus grosses cartes dès le départ pour nous charmer et nous mettre dans une trame, il arrive cependant le moment où les héros les moins connus du grand public sont en passe de connaitre eux-aussi leur adaptation au cinéma. Bien sûr, on a eu Doctor Strange et Captain Marvel et Black Panther pointeront bientôt le bout de leur nez mais tout cela, on le doit à un film en particulier, Les Gardiens de la Galaxie.

Car le pari était osé à l'époque et James Gunn l'a remporté haut la main avec sa bande de dégénérés inconnus de tout le monde et qui s'est imposé en tête du box-office. Tandis que la suite est prévue pour ce printemps (le 26 avril exactement), le réalisateur vient de confier sur Twitter qu'il avait très envie de s'occuper d'un autre super héros Marvel, le Moon Knight, mais qu'il était un peu pris par le temps pour que cela se produise :

"Oh mon dieu j'adore Moon Knight et j'ai une super idée pour le film. J'aimerais juste avoir le temps (et non, il n'est pas dans les Gardiens)."

Immédiatement, un fan lui a demandé s'il avait pitché cette idée fantastique à Marvel et la réponse ne s'est pas faite attendre :

"Je leur en ai parlé mais, comme je l'ai dit, je n'ai pas le temps."

Alors c'est qui Moon Knight au fait ? Apparu en 1975, Moon Knighy, ou Marc Spector de son vrai nom, est plus ou moins le Batman de Marvel. Fils de rabbin, il a connu une enfance difficile avant de s'engager dans les Navy Seals. Au cours d'une mission en Egypte, il se rebelle contre son chef devenu fou et est abattu avant d'être abandonné dans le désert. Récupéré par les survivants du pillage, son corps fut déposé dans le tombeau du Dieu Séti qui lui rendit la vie en le gratifiant de fantastiques pouvoirs, le transformant ainsi en Moon Knight, un spectre lunaire avide de vengeance.

Effectivement, il y a clairement là matière à faire un très gros film, bien dark et dramatique et on espère que Disney a lancé une grosse étude de marché avant de se décider à donner le feu vert au projet. Et cette déclaration de James Gunn n'est peut-être que ça au final. Un hameçon lancé aux fans pour savoir si l'idée intéresserait le public. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous souhaitez voir Moon Knight au cinéma...