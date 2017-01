Thor : Ragnarok dévoile enfin son synopsis

Après deux films qui ne sont pas les meilleurs moments du MCU, Thor décide de tout donner pour sa dernière aventure solo en nous promettant monts et merveilles. Et si la promesse était tenue ?

Ce n'est pas que les deux premiers Thor soient de mauvais films mais, en comparaison avec d'autres fleurons du MCU, ils sont juste moyens. Il faut dire aussi que le personnage n'est pas le plus passionnant lorsqu'il connait une aventure solo, Thor étant finalement assez simple à appréhender et plutôt unidimensionnel. Et Marvel semble l'avoir bien compris puisque sa nouvelle aventure rien qu'à lui le verra faire équipe avec Hulk dans un Thor : Ragnarok des plus attendus parce qu'il est réalisé par ce doux dingue de Taika Waititi.

Et, depuis l'annonce du film l'année dernière et le début de son tournage, on peut dire que le projet a bousculé nos habitudes et su se démarquer des précédents puisqu'il se profile comme quelque chose d'assez unique avec ses atours de buddy movie 80's dans l'espace, son détour sur la Planète Hulk et l'inclusion de Doctor Strange.

Un sacré programme dont la ligne directrice n'avait cependant pas encore été révélée au public. C'est désormais chose faite puisque le studio Disney vient de dévoiler le premier synopsis officiel du film :

"Dans Thor : Ragnarok, Thor se retrouve emprisonné à l'autre bout de l"univers sans son marteau, et est lancé dans une course contre la montre afin de revenir chez lui et d'empêcher le Ragnarok - la destruction de sa planète et de sa civilisation - dirigé par une nouvelle menace surpuissante, la terrible Hera. Mais il devra d'abord survivre à un combat de gladiateurs mortel qui lui fera affronter son ancien allié, Hulk."

Bref, cela risque de bien dépoter et si effectivement l'accent est mis sur l'action saupoudrée de l'humour si particulier du réalisateur, le résultat peut clairement en valoir le détour. Il faudra cependant patienter jusqu'au 1er novembre prochain pour en avoir le coeur net.

Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on se retrouve également avec une nouvelle image du tournage, ce qui est toujours sympa.