On en sait plus sur le film d'espions aquatiques mutants de Guillermo Del Toro

C’est bien tranquillement dans son coin que Guillermo Del Toro nous prépare The Shape of Water. Et son principal acteur vient de révéler de quoi causerait ce curieux film d’espionnage à base de mutant poissonneux.

On savait qu’un homme hybride et humide compterait parmi les personnages, que Michael Shannon, Sally Hawkins et Doug Jones en joueraient les principaux rôles, mais jusqu’à ce que ce bon Jones en dise plus à l’équipe de Collider, on ne savait pas vraiment de quoi causait le métrage.

« C’est un film situé en 1963, un drame, ce n’est pas de la science-fiction, pas un film de genre, mais j’y joue une créature. Je suis un homme-poisson qui est assez unique. Je suis une énigme, personne ne sait d’où je viens, je suis le dernier de mon espèce, donc je suis une sorte de bizarrerie de la nature.

Je suis étudié dans une base gouvernementale américaine en 1963, la Guerre Froide avec la Russie bat son plein, la concurrence spatiale aussi, il y a donc tout le background de cette époque qui est en toile de fond.

Ils réalisent des expériences pour découvrir comment tirer avantage de moi au niveau militaire et technologique, ma technologie, afin de la rendre utilisable pour les humains. Ils vont donc essayer de me garder mon existence secrète aux yeux des Russes. »

Bon alors pour le coup, ça ressemble quand même beaucoup à de la science-fiction, et à du cinéma de genre hein, faut pas déconner. D'ailleurs, le personnage, comme son parcours évoquent déjà fortement un des protagonistes de Hellboy et Hellboy 2 (réalisés également par Guillermo), l'inoubliable Abe Sapiens. Mais, comme l’explique Doug Jones, Guillermo Del Toro veut aussi nous parler d’amour.

« Simultanément, il y a une histoire d’amour qui éclot de tout ça, qui concerne la femme de ménage jouée par Sally Hawkins. Elle me découvre, a de l’empathie pour moi et c’est ça l’histoire que vous allez suivre en premier lieu. »

Et si tout cela ne suffit à vous faire saliver, l’acteur annonce carrément qu’il voit mal comment The Shape of Water pourrait ne pas moissonner les Oscars 2018. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.