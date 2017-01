Star Wars VIII : Adam Driver parle du développement de Kylo Ren

L'acteur, actuellement à l'affiche de Paterson, a révélé quelques informations sur le prochain Star Wars.



Rogue One vient de sortir et il est déjà temps de se tourner vers la prochaine échéance concernant Star Wars. En décembre prochain, deux ans après la sortie du Réveil de la Force, il sera temps de retrouver Rey, Finn, Poe et bien évidemment Kylo Ren dans Star Wars VIII.

Invité sur le plateau de Larry King, Adam Driver a dû répondre à une question posée par un téléspectateur : « Quel aspect de Kylo Ren êtes-vous excité de faire découvrir aux fans du film ? ». L’acteur s’est donc exprimé sur le développement de son personnage dans le prochain opus de la saga :

« Peut-être que c’est une réponse trop général mais vous savez, l’humanité. Même si c’est un gros blockbuster, il n’y a rien d’acquis et on ne peut pas considérer que tout va de soi. On est donc forcé de rester général. Nous savions que beaucoup de points de l’intrigue du dernier film avaient bien marché et que nous allions devoir les approfondir ou expliquer dans Star Wars VIII pour qu’ils fassent sens.

Ce n’est pas forcément une bonne réponse mais dans la saga originelle de George Lucas, beaucoup de ce qu'il y avait dans Star Wars était en réponse au Viet-Nam. Et je me souviens avoir beaucoup discuté avec J.J. Abrams et Rian Johnson de l’idée du terrorisme, de ces deux côtés qui justifient moralement leur comportement pour obtenir ce qu'ils veulent ,peu importe la manière, car selon eux ce qu’ils pensent est forcément correct »

En en dévoilant très peu sur son personnage, Adam Driver nous dit tout de même beaucoup de choses concernant cette suite. On peut ainsi imaginer que les deux groupes adverses vont s'opposer plus férocement, persuadés les uns comme les autres de leur bonne foi, et que Kylo Ren pourrait se "radicaliser" encore plus du côté obscur de la Force. Cela annonce, peut-être, un film beaucoup plus noir que Le Réveil de la Force, ce qui, à vraie dire, ne serait pas plus mal.

Le titre officiel de Star Wars VIII n'a pas encore été dévoilé mais on sait d'ores-et-déjà que le film réalisé par Rian Johnson sortira le 15 décembre prochain.