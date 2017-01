Milla Jovovitch revient sur l'accident tragique qui a failli détruire Resident Evil : Chapitre Final

Il y a quelques mois, un terrible accident a failli provoquer l’annulation du tournage de Resident Evil : Chapitre Final. Alors que la sortie du film approche, Milla Jovovitch est revenue sur le drame.

Alors que débutait le tournage du dernier chapitre de la saga Resident Evil (ne riez pas), la fabrication du film a été menacée par l’accident qui a laissé la cascadeuse Olivia Jackson dans le coma et amputée d’un bras. En effet, lors de l’enregistrement d’un plan à moto somme toute classique, la technicienne a percuté une grue de caméra, pour des raisons encore inconnues.

Pour Collider, Milla Jovovitch revient sur la tragédie qui a frappé Resident Evil : Chapitre Final.

« Nous étions sur le point d’achever la pré-production, point barre, c’était terminé. Tout est arrivé le premier jour de tournage, c’était nos retrouvailles. Ce qui est arrivé à Olivia est un pur cauchemar, c’est aussi simple que ça. Paul pleurait au téléphone, et je n’ai jamais vu cet homme pleurer depuis quinze ans que nous nous connaissons. Je veux dire que c’est ce qui m’est arrivé de plus choquant, c’est ce qui est arrivé de plus choquant et ce qui est arrivé de plus choquant à quiconque a travaillé sur ces films.

C’était un des plans les plus classiques qu’on puisse filmer avec une moto, de face, la caméra passe au-dessus, le type de plan que tout le monde dans a filmé un million de fois pour des publicités. L’enquête doit déterminer ce qui est arrivé à la caméra, mais ça n’aurait pas dû avoir lieu, ce n’était pas, je veux dire toutes les cascades sont dangereuses, mais ce n’était pas considéré comme une cascade dangereuse. »