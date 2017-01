Le mystérieux Don't Knock Twice nous offre une terrifiante bande-annonce

A peine a-t-on causé du Slenderman que, déjà, un autre monstre de la nuit frappe à notre porte. Et deux fois en plus.

Le cinéma a toujours fonctionné par effets de mode et il semblerait qu'actuellement le genre qui a le vent en poupe, c'est le film d'horreur domestique. Pas le home-invasion hein, mais le bon gros film fantastique avec plein de trucs surnaturels qui se passent dans nos maisons pour nous faire comprendre que nous ne sommes plus en sécurité nulle part.

Dans l'attente des prochains Insidious 4 et autres Annabelle 2, voici qu'arrive un challenger inattendu, Don't knock twice. Une histoire plutôt classique au départ puisqu'il s'agira d'une mère qui a placé sa fille en institution et qui tente aujourd'hui de renouer les liens pour se faire pardonner cet acte. Evidemment, les forces occultes veillent au grain et s'assureront que les retrouvailles ne se déroulent pas comme prévu puisque, cette fois,k il sera question d'une légende urbaine invoquant une vieille maison, et la sorcière qui vit à l'intérieur, où il est fortement déconseillé de toquer deux fois, sous peine de connaitre une mort pas franchement rigolote.

Du grand classique donc, dans la mouvance de Dans le noir mais qui, s'il est bien fait peut nous réserver quelques frissons. Mais c'est surtout l'occasion de retrouver la trop rare Katee Sackhoff qui interprètera la mère de famille culpabilisée. La première bande-annonce vient de sortir et, d'un strict point de vue visuel, le film promet énormément.

Il ne révolutionnera sans doute pas le genre mais proposera peut-être une alternative intéressante à toutes les productions Blumhouse. Don't knock twice est prévu aux USA le 3 février prochain en VOD et on espère qu'un distributeur français aura la bonne idée de le sortir chez nous.