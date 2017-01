Le film sur le terrifiant Slenderman a enfin trouvé son réalisateur

Cela fait quelques années que le Slenderman hante l'inconscient collectif et les forums mais il reste paradoxalement assez méconnu du grand public. Rassurez-vous, tout ça va changer.

Le Slenderman est apparu sur un forum en 2009 et s'est immédiatement comme un incontournable "creepypasta" du web, alimentant l'imaginaire de tellement d'internautes que rapidement une véritable mythologie s'est créé autour du personnage. Beaucoup de monde a alimenté son background, établissant son look imparable et les bases de son univers tout en redoublant d'imagination pour lui laisser une part de mystère. On l'a vu en easter egg dans beaucoup de produits culturels ces dernières années mais principalement dans le monde du jeu vidéo où il a eu droit à quelques titres proprement terrifiants. Il est aussi la star de l'excellente web-série Marble Hornets que l'on vous recommande vivement et il a à ce point marqué les esprits qu'il s'est retrouvé au centre d'une sordide affaire lorsque deux fillettes de douze ans ont poignardé l'une de leurs amis en prétextant obéir à la créature.

Si le documentaire sur cette affaire produit par HBO devrait bientôt être diffusé, il manquait encore au Slenderman un grand film de fiction, susceptible de toucher tout le monde. Comme la mode est aux films d'horreur à petits budgets et proposant des atmosphères très travaillées, ça ne pouvait pas mieux tomber. On ne s'étonnera donc pas que la société Screen Gems prévoit donc un film Slenderman.

Et ça tombe bien puisque le site Heat Vision vient de nous révéler que c'est le réalisateur Sylvain White qui a été choisi par la production pour mettre le monstre en scène. Réalisateur de Steppin' et The Losers, ce n'est pas la première fois que White se confrontera à l'horreur puisqu'il avait réalisé en son temps le direct-to-vidéo Souviens-toi... l'été dernier 3 avec son pêcheur zombie revenu des enfers.

Alors oui, dit comme ça ce n'est pas très rassurant mais on lui laissera le bénéfice du doute, le personnage du Slenderman étant extrêmement charismatique, cela pourrait tirer le projet vers le haut. A condition bien entendu qu'ils n'appliquent pas les méthodes de Jason Blum et y aillent à fond.