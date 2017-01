Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren de nouveau réunis pour Black Water

Méga stars d'action dans les années 90, JCVD et Dolph Lundgren ont depuis chuté de leur piédestal mais s'assurent régulièrement un comeback explosif. Encore plus lorsqu'ils travaillent main dans la main.

Soyons honnêtes, si nous avions vécu les Expendables et les suites d'Universal Soldier à l'époque, nous ne serions pas là pour en parler tellement nous en serions morts de bonheur. Que voulez-vous, on ne se refait pas, le bourrin qui sommeille en nous prend son pied à voir ses vieilles gloires se foutre sur la tronche malgré le temps qui passe.

Et parmi toute cette panoplie de guerriers charismatiques, nous gardons une tendresse particulière pour JCVD et Dolph Lundgren parce que Universal Soldier. S'il a fallu attendre 20 ans pour les retrouver dans leurs rôles respectifs, nous n'en avions clairement pas vu assez puisqu'il apparait évident que les deux comédiens ont encore beaucoup de choses à faire ensemble.

Et il semblerait qu'ils soient du même avis puisque le site Heat Vision vient de révéler qu'ils allaient partager l'affiche une nouvelle fois à l'occasion de l'énigmatique Black Water que prépare actuellement la société de production Dawn's Light Media. Il s'agira évidemment d'un thriller d'action dans lequel JCVD incarnera un agent de la CIA inflitré qui se réveille emprisonné dans l'un des sites secrets de l'agence qui n'est autre qu'un sous-marin.

Aucune indication concernant le rôle de Dolph Lundgren n'a pour l'instant filtré mais il apparait que, pour une fois, nos deux héros devraient se battre côte-à-côte. Et ça, ça fait rudement plaisir. Bon, maintenant, on attend d'avoir plus d'infos ainsi qu'une date de sortie pour vraiment péter un câble.