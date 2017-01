Ryan Reynolds veut que Hugh Jackman redevienne Wolverine pour un cross-over

Depuis que Ryan Reynolds est devenu Deadpool, il est partout, tout le temps, à l'ouvrir pour tout et n'importe quoi, comme pour ne pas qu'on oublie que Deadpool, c'est grâce à lui et personne d'autre. Et il a un plan pour la suite.

Ce n'est pas la première fois qu'on l'évoque dans ces colonnes, mais Deadpool et Wolverine partagent un certain nombre de choses qui les destinent à se croiser à un moment ou un autre. Un crossover naturel qui doit arriver, qu'importe ce qui arrive. Du moins, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire parce que, en réalité, les deux mutants ont déjà partagé le même écran, à l'occasion de X-Men Origins : Wolverine, avec le résultat catastrophique que l'on connait.

Depuis, Reynolds a un compte à régler avec le griffu et forcément, lorsque Hugh Jackman annonce sa retraite de l'univers X-Men, ça complique un peu ses plans. Mais outre la rumeur, démentie depuis, d'un caméo dans Logan, le comédien veut toujours y croire, comme il l'a déclaré au micro de Variety, bien qu'il pense que ce ne soit pas de son unique ressort :

"Je ne sais pas si je peux le faire changer d'avis. Par contre le public le peut. Et j'exploiterai complètement cette relation entre eux pour le faire revenir pour un autre film."

Voilà qui est clair. Ryan Reynolds ne va donc pas nous lâcher la grappe à l'avenir et nous mettre des coups de pression réguliers pour qu'on implore Hugh Jackman de rempiler. Oui, on appelle ça du bon gros chantage affectif mais, quelque part, on ne serait pas contre, tant la perspective excite notre imagination. Et, en tout bon stratège qu'il est, le comédien n'est pas pressé puisqu'il compte bien incarner Deadpool pendant encore un long moment :

"J'aimerais l'incarner aussi longtemps que le studio me laissera le faire. Nous avons des histoires en réserve pour un grand nombre de films."

Et cela inclut évidemment un possible crossover avec notre Logan préféré.