Kevin Costner annonce qu'il travaille sur un western qui durera au moins dix heures !

Malgré quelques revers professionnels, Kevin Costner demeure un acteur et réalisateur immensément populaire, emblème d’un Hollywood classique. Et pour se conforter à cette place, l’artiste prépare rien de moins qu’un western de 10 heures.

Ce sont ses fans qui vont être contents. En effet, de Wyatt Earp, en passant par Danse avec les Loups ou encore Open Range, Kevin Costner est petit à petit devenu pour ceux qui l’aiment un héritier des grands artisans du western et le porte-drapeau de l’americana old school.

Interrogé par The Playlist, Costner a annoncé qu’il travaillait à un projet pharaonique et qui lui va déjà comme un gant, à savoir un western.

« Je travaille dessus. Ça dure 10 heures, qu’est-ce que vous en dites ? J’en ferai ferai peut-être trois films. J’en ai même un quatrième sous le coude, donc on parle vraiment d’une saga, je pourrai l’adapter pour la télévision ou alors sortir un grand western tous les six mois, tous reliés entre eux à la manière de Jean de Florette et Manon des Sources, je trouve ça plaisant à regarder. »