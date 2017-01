Adam Driver en soldat dans le prochain film de Sylvester Stallone

Le sergent américain dont s'inspirera le film a perdu ses quatre membres en Afghanistan.

Il y a quelques jours Sylvester Stallone annonçait que le tournage d’Expendables 4 était imminent mais il semblerait que ce ne soit pas le seul film que l’acteur-réalisateur ait en tête en ce moment. Sly devrait en effet tourner un film sur la guerre en Afghanistan adapté de l’autobiographie Though as They Come.

Le film racontera donc l’histoire de Travis Mills, un sergent américain qui a perdu ses deux jambes et ses deux bras après avoir survécu à une explosion pendant la guerre d'Afghanistan donc. Loin du terrain, le film devrait donc se concentrer sur la vie du vétéran de guerre après ses quatre amputations et sa relation avec sa famille après le drame. Selon Deadline, la FOX est en train de négocier les droits du livre.

Le site américain a également révélé que Sylvester Stallone devrait interpréter le beau-père de Travis Mills qui sera, lui, jouer par Adam Driver dans Though as They Come. L’acteur connait plutôt bien l’armée américaine puisqu’il s’était engagé dans le corps des Marines juste après le 11 septembre 2001 avant d’être démobilisé pour raisons médicales quelques mois avant son départ en Irak.

Actuellement à l’affiche du poétique Paterson de Jim Jarmusch, le planning d’Adam Driver s’annonce donc très chargé. En 2017, il est déjà prévu de le voir dans le Silence de Martin Scorsese, Logan Lucky de Steven Soderbergh et bien évidemment dans la peau de Kylo Ren dans Star Wars VIII.