Ryan Reynolds annonce que Logan est génial (mais il n'a pas vu le film)

Ryan Reynolds ne se cache pas d’essayer de convaincre Hugh Jackman de rester (encore un peu) Wolverine, le temps d’un film en duo avec Deadpool.

Le comédien et producteur est prêt à tout, même à faire de la lèche comme un sociopathe défoncé au carambar. La preuve, il a expliqué aux petits gars de Variety que Logan, officiellement dernière apparition de Hugh Jackman dans le rôle du mutant griffu, était un film tellement génial qu’il pourrait bien remporter des Oscars.

Tellement brillant en fait, qu’il pourrait engendrer un nouvel âge d’or pour les films de super héros, et leur offrir une reconnaissance institutionnelle qui tarde à venir.

« Logan a tout d’un film qui pourrait pulvériser ce plafond de verre. Je sais de source sûre que le film est incroyable. J’en ai vu un peu. C’est stupéfiant. Ça repose beaucoup sur le personnage. »

On a beau attendre Logan de pied ferme, surtout depuis qu’on a pu en découvrir quelques minutes (mais on n’a pas le droit d’en parler, chuuuuuuut), on rit sous cape en découvrant ce bon Ryan Reynolds capable d’expliquer simultanément qu’il n’a pas vu le film, mais que c’est vraiment trop de la balle atomique de l’espace. On espère que cela fera au moins chaud au coeur de Hugh Jackman.