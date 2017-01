Rogue One : le réalisateur explique pourquoi les bandes-annonce contiennent des scènes coupées du film

Succès public et critique, Rogue One déchaîne actuellement les passions mais est loin d’avoir livré tous ses secrets, notamment au sujet de ses scènes coupées ou transformées.

Rappelez-vous, le tout premier (et excellent) teaser de Rogue One. Ambiance anxiogène et images cinégéniques firent forte impression… Jusqu’à ce que nous découvrions en salles que quasiment aucune des scènes présentes dans ce premier aperçu n’était dans le montage final !

Une situation rarissime en dépit des fameux reshoots commandés par Disney, un tournage additionnel massif dont on dit qu’il aurait abouti à métamorphoser un tiers du film. Dans une récente interview pour Empire, le réalisateur Gareth Edwards s’est expliqué sur le pourquoi du comment.

« Il y a eu tout un processus de redéfinition du troisième acte, des plans et de scènes spécifiques, donc certaines choses ont simplement disparu. Mais après, le marketing arrive et déclare avoir besoin d’utiliser ci ou ça. Alors vous leur dites : « Ce n’est plus dans le film », et ils répondent « C’est bon, c’est ça le marketing, on se contente d’utiliser le meilleur de tout ce que tu as bien pu faire ». Et donc on retrouve ces petites choses, mais au final je me dis que même si je sais que ce n’est pas dans la version finale, l’esprit du film s’y trouve. »

Quelques heures après que les responsables de ces nouvelles séquences, notamment leur réalisateur Tony Gilroy) aient annoncé que nous ne devrions jamais voir de montage alternatif, on se demande encore comment s’achevait l’impressionnante scène où Felicity Jones fait face à un TIE-Fighter.