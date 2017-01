Dwayne Johnson explique pourquoi il a rejoint le DC Universe et ses super héros

Les aventures de Shazam ne comptent pas parmi les plus connues du catalogue DC, et n’arriveront pas sur les écrans avant un bon moment, mais on sait déjà que Dwayne Johnson en sera le grand méchant.

Et justement, même si le blockbuster ne sortira qu’en 2019, l’acteur musculeux a déjà des choses à dire sur le personnage qu’il incarnera. Une aubaine, étant donné qu’on ne sait encore à peu près rien du projet, qui devra relever le défi de populariser une galerie de personnages méchamment inconnus du grand public et à côté desquels Aquaman est un summum de la hype.

Rien de tout cela n’inquiète Dwayne Johnson, pour qui jouer le méchant, Black Adam, est un passionnant défi.

« J’aime beaucoup l’idée qu’il ait été un esclave, qu’il se sente lésé. J’aime ce contexte, c’est tout. Je pense que Black Adam a toujours été, à mes yeux, le plus intrigant des super-héros. »

Les plus attentifs remarqueront que le comédien fait référence au personnage non pas comme un antagoniste, mais bien un super-héros. DC et Warner nous réserveraient-ils une interprétation inattendue du matériau de base ? Il faut dire que Black Adam ayant connu plusieurs incarnations, plus ou moins positives, le studio a les mains relativement libres.