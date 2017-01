La fille de Carrie Fisher s'exprime enfin sur la disparition de sa mère et de sa grand-mère

La vie et la mort, sale histoire. Si des gens meurent tous les jours et qu'il n'y a rien d'exceptionnel à cela, il faut quand même reconnaitre que dans ses ultimes heures, l'année 2016 a fait très fort en nous enlevant la Princesse Leïa et sa maman en quelques jours seulement.

Si généralement on se plaint un peu toujours des fêtes de fin d'année, des rituels obligés en famille, des repas qui n'en finissent pas et des cadeaux qui déçoivent, ce n'est finalement rien comparé à la fin 2016 qu'a vécu la jeune comédienne Billie Lourd, qui était franchement pourrie puisqu'elle a perdu coup sur coup sa mère, Carrie Fisher, et sa grand-mère, Debbie Reynolds.

On ne reviendra pas sur les circonstances macabres et tristes de ces deux disparitions, nous en avons déjà suffisamment parlé dans ces colonnes, mais nous revenons sur cette tragique histoire pour, une fois n'est pas coutume, donner une petite note d'espoir.

Après une grosse semaine en mode silence total, ce qui est parfaitement compréhensible, Billie Lourd s'est enfin exprimée sur ces disparitions via son compte Instagram en postant un message très émouvant accompagné d'une photo qui ne l'est pas moins, pour tous nous remercier pour notre soutien.

"Recevoir toutes vos prières et vos mots gentils durant la semaine écoulée m'a donné de la force durant cette periode où je pensais qu'elle n'existait plus. Il n'y a pas de mots pour exprimer combien ma Ababada et ma seule et unique Momby vont me manquer. Votre amour et votre soutien sont tout pour moi."

Et comme vous avez été nombreux ici à partager votre tristesse et votre soutien concernant cette bien triste histoire, il nous paraissait normal d'être le relai de Billie Lourd et de vous communiquer ses remerciements.