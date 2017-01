Woody Harrelson pourrait devenir le mentor d'Han Solo dans le prochain spin-off de Star Wars

Si on ne sait toujours pas ce qu'il en est en réalité d'un hypothétique report de la sortie d'Han Solo, le film continue de nous envoyer plein les yeux en nous faisant baver sur l'identité du possible mentor du héros.

Le film Han Solo commence à se dessiner et il risque de nous surprendre au final. Entre buddy-movie, origin story et western, on ne sait pas encore vraiment à quelle sauce nous allons être mangés mais, d'une certaine manière, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Rogue One a été annoncé. Et comme cela aurait pu être bien pire au final que ce que nous en avons vu il y a trois semaines, nous sommes relativement confiants. Disney est assis sur une véritable poule aux oeufs d'or, il en a conscience et ne va donc pas en faire n'importe quoi.

Tandis que le tournage est prévu pour débuter quelque part aux alentours du mois de février prochain, Variety vient d'annoncer qu'un autre gros morceau pourrait rejoindre l'univers Star Wars en avançant que le grand Woody Harrelson serait pressenti par la production pour incarner le mentor d'Han Solo. Un rôle qu'il connait bien puisqu'il l'avait déjà assumé dans les Hunger Games. Bien entendu, pour le moment aucune confirmation du studio ou du comédien n'a été publié, donc on prend l'information avec des guillemets, mais avouons que ce serait quand même une très bonne nouvelle.

Et si Rogue One se paye Forest Whitaker, y a pas de raison que Han Solo fasse l'impasse sur Harrelson, qu'on retrouvera d'ailleurs évidemment au générique du nouveau Planète des Singes, le 2 août prochain, ce qui, étrangement nous excite beaucoup plus pour le moment que cette rumeur. Ouais, on est bizarres.