Le Cercle - Rings nous met en garde dans une nouvelle affiche

Ah oui dites donc, c'est qu'on l'avait presque oublié celui-là. Et pourtant il est bien là, le troisième épisode de la saga Le Cercle, le remake américain du film d'horreur nippon Ring. Et non, on ne parle pas de l'émission de cinoche de Canal +.

Curieuse destinée que celle de la saga Ring. Après un premier remake plutôt excellent réalisé par Gore Verbinski et une suite dirigée par le réalisateur du film original Hideo Nakata franchement moins bonne, Samara et ses cheveux sales s'étaient faits oublier pendant plus de 10 ans. Mais comme la mode est actuellement aux revivals, il n'y pas de raison qu'elle ne pointe pas elle-aussi le bout de ses mèches.

Seulement, le destin a voulu que son retour soit plus compliqué que prévu. Initialement, le film devait sortir chez nous le 9 novembre dernier, soit quelques jours après la sortie US, mais comme cette dernière s'est vue repousée au 3 février prochain, Le Cercle - Rings ne débarquera dans nos salles que le 1er février. C'est triste mais c'est comme ça. Si l'on persiste à dire que le film aurait eu plus de chances de cartonner à la période d'Halloween qu'à quelques jours de la Saint-Valentin, ce troisième opus se rappelle à notre bon souvenir en dévoilant sa nouvelle affiche en guise de mise en garde, des fois qu'on aurait oublié de quoi il s'agit :

"D'abord vous regardez et ensuite, vous mourez". Telle est la phrase d'accroche du film qui amènera évidemment quelques nouveautés pour l'occasion puisque cette fois, la menace ne sera plus sur VHS mais bel et bien sur Internet, ce qui est quand même plus pratique pour tuer plein de gens en 2017. Et, en l'occurrence, nous suivrons à cette occasion une jeune femme dont le petit copain est fasciné par la légende de la mystérieuse cassette vidéo et qui écume les fonds du dark web pour la trouver. Elle se sacrifie pour la sauver et, ce faisant, découvre une terrible vérité : il y a un autre film dans le film et personne ne l'a jamais vu. Tin tin tin !

Voilà, voilà, sortie le 1er février donc.