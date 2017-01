Alien : Covenant vous fera aussi flipper en Réalité Virtuelle

Chic alors, nous sommes en 2017 et 2017, c'est l'année de la sortie d'Alien : Covenant. Alors, forcément, on est impatients.

Nous en sommes d'autant plus impatients depuis que nous avons découvert 20 minutes du film. On peut dire que la Fox a bien réussi son coup pour se mettre la presse dans la poche, c'est malin. Evidemment, comme disait Jacques Chirac, "il faut savoir raison garder" et nous ne sommes pas à l'abri d'une déception. Ce qu'on n'espère pas, bien entendu. Quoi qu'il en soit, le distributeur semble y croire à fond, lui, puisqu'il ne lésine pas sur les moyens pour faire d'Alien : Covenant un évènement terrifiant.

Et grâce à Variety nous apprenons qu'un jeu vidéo, pardon, une "expérience", est prévue en Réalité Virtuelle. Développé par l'équipe du Fox Innovation Lab, le soft est prévu pour devenir un "voyage terrifiant dans les profondeurs de l'univers d'Alien. Les spectateurs découvriront le vrai sens de la terreur alors qu'ils navigueront dans les horribles environnements d'Alien au cours d'une histoire où chaque décision peut entrainer la mort."

On tique quelque peu sur le terme "spectateur" en lieu et place de "joueur", ce qui nous laisse penser qu'il ne s'agira peut-être au final que d'un film interactif en Réalité Virtuelle plutôt qu'un vrai jeu. Mais c'est comme partout, là où il y a de la peur, il y a de l'argent à faire, "l'expérience" sera évidemment payante et disponible sur les plus grandes plateformes VR du moment, à savoir la PS4, l'HTC Vive et bien entendu l'Oculus Rift. Si pour le moment il n'y a aucune date de sortie d'annoncée, on parie qu'elle se situera aux alentours du 19 mai prochain, jour où Alien : Covenant envahira nos écrans de cinéma.

Et puis, au pire, si c'est nul, ce n'est pas trop grave, peut-être que cela reboostera involontairement les ventes d'Alien Isolation, ce qui ne serait pas une mauvaise idée, au fond.