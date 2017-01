Song To Song : le nouveau film de Terrence Malick se dévoile enfin dans une première image

Rooney Mara, Michael Fassbender, Natalie Portman et Ryan Gosling seront à l’affiche de Song To Song le 17 mars prochain.

On s’était habitué à ce que Terrence Malick sorte ses films à des années d’intervalles mais ce temps est bel et bien révolu. Le texan avait réalisé cinq films en 38 ans, voilà qu’en moins de cinq ans il en aura sorti trois, pour notre plus grand plaisir. Son nouveau long-métrage sortira en effet le 17 mars prochain.

Mais ce n’est pas tout. Plusieurs informations exclusives ont été dévoilées par le site américain Indiewire. D’abord connu sous le nom de Lawless en 2013, transformé en Weightless en 2015, le film a changé de titre et s’appellera finalement Song To Song. Un premier synopsis du film a également été publié :



« Dans cette histoire d’amour moderne qui se déroule sur la scène musicale d’Austin, Texas, deux couples vont se mêler : celui des compositeurs de chanson Faye (Rooney Mara) et BV (Ryan Gosling) et celui que forment le nabab de la musique Cook (Michael Fassbender) et une serveuse qu'il a piégée (Natalie Portman). Ils chassent chacun le succès à travers le rock‘ n’ roll, la séduction et la trahison. »

Un résumé qui donne un magnifique avant-goût de ce qui nous attend et qui nous révèle dans le même temps les présences confirmées au casting de Natalie Portman, Rooney Mara, Michael Fassbender et Ryan Gosling. On découvre d’ailleurs les trois derniers cités sur la première photo officielle du film. Ne reste plus qu’à attendre la bande-annonce…