Blade Runner 2049 pourrait ressusciter un androïde du film original

The Terminator Fans est un site (de fans, vous l’aurez compris) particulièrement efficace quand il est question de sortir des infos estampillées secrètes des productions de science-fiction. Et il vient de lancer une rumeur sacrément excitante sur Blade Runner 2049.

D’après le site, le film de Denis Villeneuve ne se contenterait pas d’accueillir le personnage d’Harrison Ford, survivant du Blade Runner originel, mais contiendrait également un autre protagoniste du chef d’œuvre de Ridley Scott.

Et c’est là que la chose devient excitante (ou effrayante) : le personnage en question serait un des Nexus 4 traqués par ce même Harrison Ford dans le film de 1982. Or, si vous avez bonne mémoire, vous savez qu’à priori, il ne reste plus grand-chose de ces personnages, tous morts, et dont les interprètes ont logiquement vieilli, ce qui est d’autant plus un problème que les androïdes en question ont une durée de vie limitée de 4 ans.

Le personnage mystère en question devrait être « rajeuni », grâce aux mêmes avancées technologiques que celles utilisées dans Rogue One de Gareth Edwards. Bien sûr, on se demande si cette info en est bien une, et si le scénario de Denis Villeneuve parviendra à rendre tout cela cohérent. Mais on referait bien un tour cauchemardesque aux côtés de Rutger Hauer dans un Los Angeles infernal.