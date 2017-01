Rogue One : Tony Gilroy révèle la vérité sur les reshoot et le fantasmatique director's cut

Si Rogue One est un énorme succès, beaucoup de questions demeurent sur sa fabrication et notamment ses scènes coupées. Grâce aux responsables de cette refonte, on en sait un peu plus.

Tony Gilroy a mis en scène et supervisé les reshoots du film de Gareth Edwards, tandis que Colin Goudie a assuré le montage. Les deux hommes sont donc parmi les seuls à savoir précisément ce qui a été retiré, retourné, transformé et pourquoi. C’est la raison pour laquelle on les écoute avec une grande attention quand ils révèlent aux petits gars de Yahoo ! UK les secrets de leur boulot, on écoute attentivement.

Pour Tony Gilroy, les ajoutes de Rogue One tiennent surtout à l’épaisseur de ses personnages.

« Nous avons reconceptualisé le récit, dans une certaine mesure. Nous avons décortiqué et ajouté des scènes au début du film. Nous voulions donner plus de matière aux personnages, comme celui de Cassian (Diego Luna) ou de Bodhi (Riz Ahmed).

La scène d’introduction avec Cassian et l’espion, Bohdi évoluant dans Jedha pour rencontrer Saw, ce sont des choses que nous avons ajoutées. De même que la présentation de Jyn adulte, sa fuite du transporteur pénitentiaire, tout ça a été fait pour améliorer l’histoire. »

En revanche, le technicien est beaucoup moins bavard quand il s’agit d’évoquer les transformations du dernier acte et de sa bataille homérique.

« Les mécanismes de cet acte ont pas mal changé en ce qui concerne les rapports entre personnages, je ne vais pas trop donner de détails là-dessus, mais c’était très différent. »

En revanche, il faudra vous faire une raison, vous ne verrez jamais, ni le cut originel de ce Star Wars, ni une éventuelle version (très) longue.

« Ce n’était pas beaucoup plus long que le produit fini. Je pense que la première version de travail ne durait pas beaucoup plus longtemps que celle sortie en salles. Il y avait peut-être dix minutes de différence. Franchement, je ne peux pas m’en souvenir, tout simplement parce que ça remonte à presque un an. Vous ne verrez pas de mythique version de quatre heures. Elle n’existe pas. »