50 Nuances plus Sombres essaie de vous titiller avec son nouveau trailer tout humide

La Saint-Valentin approche, et avec elle, le plus grand cauchemar de tous les amateurs de sexualité débridée : 50 Nuances plus Sombres, qui dévoile son nouveau trailer en ce début d’année.

Mine de rien, l’arrivée de ce deuxième volet de la franchise érotico-mongoloïde pose une véritable question, cruciale pour Universal. Le public qui s’est massé pour découvrir les aventures gémissantes de Christian Grey et de sa belle Anastasia, attiré tant par la réputation du produit, que sa campagne promotionnelle, ou son amour de « l’œuvre littéraire » d’E.L. James, sera-t-il une nouvelle fois au rendez-vous ?

Impossible de le savoir pour le moment et on serait tenté de dire que le studio doit fermement tabler sur un noyau de fans convaincus, tant 50 Nuances plus Sombres ressemble à un pur décalque de l’épisode précédent. Au moins le film nous donnera l'occasion de retrouver Kim Basinger.