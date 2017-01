xXx Reactivated : Vin Diesel fait péter la moto aquatique dans un nouvel extrait WTF

Si vous avez décidé de vous mettre au régime après les fêtes, oubliez vos résolutions, Vin Diesel arrive, avec un nouvel extrait de xXx 3, gras comme un chapon doré au beurre de cacaouètes.

Si vous aimez le ski et la moto, alors le retour de Xander Cage risque de vous faire tout drôle dans le bas ventre, comme en témoigne cette scène, où ce bon Vin Diesel fait la course avec le légendaire Donnie Yen. Non content de se tirer la bourre en pleine jungle sur leurs motos, les deux compères décident de poursuivre leurs aventures motorisées en pleine mer.

Bah parce que dans xXx, les grosses motos, elles ont des skis. Alors bien sûr, les ingénieurs qui nous lisent risquent de tiquer, tant le concept tient du suicide et du non-sens, surtout quand il est réalisé à coups d’incrustations numériques baveuses.

Mais il n’empêche ce xXx : Reactivated annoncé pour le 18 janvier nous fait méchamment de l’œil.