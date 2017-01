Expendables 4 : Sylvester Stallone annonce un tournage imminent

Après un troisième épisode éparpillé au box-office, on craignait que la franchise Expendables et son écurie de fameux bourrins ne soient définitivement enterrés. Sauf que non, comme dirait Sylvester Stallone.

On apprenait il y a quelques jours que la saga réunissant quelques uns des plus grands noms du cinéma d’action des années 80 n’était pas morte, ce qui était déjà une surprise, mais on est encore plus étonnés en découvrant une vidéo dans laquelle Sylvester Stallone annonce carrément que le tournage devrait débuter dès 2017.

Le projet pourrait donc être beaucoup plus avancé qu’on ne l’imaginait. Pour le moment, il semblerait que seul Sly, Jason Statham et Arnold Schwarzenegger reprenne du service. Même si on se doute bien que cette liste va s’allonger, retrouver des Expendables plus premier degré et minimalistes, dans la droite lignée du premier épisode, ne serait pas pour nous déplaire.