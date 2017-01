Deadpool, Star Wars VII ou The Revenant : quel film a été le plus piraté en 2016

En 2015, Interstellar avait été le film le plus téléchargé devant Fast and Furious 7 et Avengers.

L’année 2017 venant de commencer, il est donc temps de faire les comptes de l’année 2016. Par conséquent, le site Torrent Freak a publié des chiffres concernant le téléchargement illégal. Et c’est sans surprise qu’on retrouve uniquement des blockbusters (ou presque) dans le top 10 des films les plus piratés dans le monde.

Leader du classement et premier super-héros : Deadpool. Selon le site, le film a connu une immense vague de téléchargements dès sa sortie en février qui a perduré pendant plusieurs mois. Aujourd’hui encore le long-métrage est téléchargé chaque jour des milliers de fois.

Suivent sept autres blockbusters. Ceux qui ont récolté le plus au box-office mondial mènent la danse avec Batman V Superman, Captain America : Civil War et bien évidemment Star Wars VII.

Mais on retrouve aussi des métrages qui ont bien moins séduits les spectateurs avec Warcraft et Independance Day : Resurgence en sixième et septième position, juste devant la grande réussite commerciale mais pas critique Suicide Squad.

Un film d’animation se hisse dans le top 10 et pas des moindres le leader du box-office international l’année dernière : Le Monde de Dory. Enfin The Revenant, le film d’Alejandro Gonzalez Inarittu avec Leonardo DiCaprio récompensé aux Oscars, complète ce classement.



Le classement complet ici :



1. Deadpool

2. Batman v Superman : l’Aube de la Justice

3. Captain America : Civil War

4. Star Wars : Le Réveil de la Force

5. X-Men : Apocalypse

6. Warcraft

7. Independance Day : Resurgence

8. Suicide Squad

9. Le Monde de Dory

10. The Revenant