Emma Watson pousse la chansonnette dans un nouvel extrait de La Belle et la Bête

S'il devient de plus en plus évident que la nouvelle version de La Belle et la Bête sera un décalque du film de Disney de 1991, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il en soit à ce point une copie.

Pourtant, on aurait dû le savoir, surtout après avoir vu Le livre de la jungle, Disney ne s'embarrasse même plus de faire de relecture de ses classiques, il les refait purement et simplement en version live. Si ce procédé tellement cynique pourra en faire enrager quelques uns, il faut reconnaitre que notre petit côté pervers ne peut que les attendre avec une certaine impatience, en pronostiquant déjà qui va se planter et qui va remporter le défi.

Le prochain participant arrivera donc sur nos écrans le 22 mars prochain et il s'agira de La Belle et la Bête, remake live du film culte de 1991 orchestré par Bill Condon et avec Emma Watson dans le rôle de la jeune femme qui tombe amoureuse d'une grosse bestiole poilue après quelques temps enfermée dans un de ses cachots. Y a pas à dire, c'est beau l'amour.

Si les photos et les bandes-annonces nous promettaient un copié-collé du film animé, aujourd'hui, cette version live enfonce le clou encore un peu plus loin en révélant un court extrait d'une des chansons les plus populaires du film, interprétée cette fois par Emma Watson elle-même. Something There, version originale de Je ne savais pas, composée par Alan Menken, arrive donc à ce moment charnière où Belle, acclimatée à sa détention, commence à trouver quelques aspects de la Bête plutôt séduisants, sans se douter qu'elle est en plein syndrome de Stockholm. La magie Disney dans ce qu'elle a de plus beau.

Watson nous offre donc une reprise un brin différente de l'originale interprétée par Paige O'Hara, plus douce et plus chaude et qui prouve que la jeune comédienne a encore bien des talents cachés. Pour le reste, on espère néanmoins que le film réservera son lots de surprises pour se démarquer de son ainé. Même si, évidemment, on a quand même de gros doutes.