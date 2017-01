Le Doctor Strange pourrait jouer un grand rôle dans Thor : Ragnarok

Programmé pour le mois de novembre 2017, Thor : Ragnarok a de plus en plus des airs d’Avengers spatial, comme le dévoile un document publié à l’attention de ses fans.

D23 est le fan-club officiel de Disney, surveillé comme le lait sur le feu par la firme et régulièrement alimenté en infos de première main. Et aujourd’hui, ce sont quelques lignes qui sont venues confirmer officiellement ce que pas mal de monde pressentait. En effet, le studio ne s’est jamais caché de vouloir faire de ce troisième Thor un buddy movie de SF, dans lequel Hulk jouerait un rôle prépondérant.

Et comme le montre le communiqué ci-dessus, Doctor Strange, dont la présence était sous-entendue à l’issue de son premier film solo, pourrait bien tenir un rôle majeur dans le film.

« Et si vous avez besoin d’encore plus d’action et de sauvetage de l’univers intergalactique, Thor : Ragnarok rassemblera Thor, Hulk et Doctor Strange face à des méchants venus des confins de l’espace, inédits et déjà connus. »

Une orientation qui répond à deux exigences pour le studio. Tout d’abord, Disney n’ayant pas le droit de produire de long-métrage dédié à Hulk, malgré sa popularité (les droits de distribution ont été achetés par Universal à Marvel, avant que Disney ne mette la main sur l’éditeur en 2007), l’entreprise injecte le personnage dans un autre métrage, afin de pouvoir l’exploiter tout de même.

Ensuite, la présence de Benedict Cumberbatch répond à la nécessité de greffer le héros mystique plus organiquement au MCU, avant l’avènement d’Avengers : Infinity War, qui approche à grands pas.