Wonder Woman : la réalisatrice veut nous plonger dans l'enfer de la guerre

Wonder Woman jouera du fouet sur grand écran dès le mois de juin 2017, et histoire de nous faire patienter, sa réalisatrice en dit un peu plus.

Patty Jenkins sera la première femme à réaliser le premier blockbuster super-héroïque féminin pour le compte de Warner et du DC Universe. Sa Wonder Woman est donc d’autant plus attendue au tournant que les bandes-annonces nous ont vanté un film épique et méchamment classe. Pour autant d’après la réalisatrice, le film sera différent de ses concurrents.

« Ses motivations sont d’ordre philosophiques. Elle ne se contente pas de taper des méchants ou de combattre le crime. Elle croit dans la bonté et dans l’amour. Elle est fière et désireuse de combattre, mais uniquement dans le but de défendre la vision d’une humanité meilleure. Son histoire est vraiment un récit initiatique. »

Et si bien sûr, on sent que Warner a tenté à la fois de repiquer la réussite du premier Captain America, tout en déplaçant l’action lors de la Première Guerre Mondiale afin d’éviter une impression de décalque. Un positionnement opportuniste bien sûr, mais que Patty Jenkins souhaite utiliser pour donner un sens aux actions de la Wonder Woman jouée par Gal Gadot.

« Mon approche a consisté à se focaliser sur la question de la guerre mécanisée et comment un dieu visitant notre monde pour la première fois réagirait à ça. Je voulais que le public réalise les horreurs qu’une guerre de cette ampleur rend possible et combien cela serait choquant pour quelqu’un doté d’un fort sens de l’honneur et de la justice. Elle ne sait pas encore à quel point notre monde peut être insensible et sombre. »