Matthew McConaughey explique pourquoi il a refusé Les Gardiens de la Galaxie 2

Alors qu’on attend de découvrir la première bande-annonce de La Tour Sombre très prochainement, on vient d’apprendre que Matthew McConaughey a préféré ce projet à un autre énorme blockbuster de 2017, le super hype Gardiens de la Galaxie 2.

Revenu des oubliettes du cinéma grand public pour s’imposer comme l’un des comédiens les plus pointus, exigeant et surprenant de sa génération, Matthew McConaughey a réussi un des come-back les plus impressionnants de ces dernières années.

Par conséquent, l’acteur est très attentif aux projets qu’il sélectionne. Après un passage très remarqué du côté du cinéma d’auteur initié avec Killer Joe, il revient aux blockbusters hollywoodiens. Interrogé par Playboy, l’artiste a expliqué qu’il avait refusé de participer aux Gardiens de la Galaxie 2 orchestrés par James Gunn, privilégiant un autre projet, peut-être encore plus ambitieux.

« J’aime Les Gardiens de la Galaxie, mais ce que je me suis dit c’est : « Ils ont du succès, et maintenant ils ont la place pour proposer un rôle haut en couleurs pour un acteur de renom ». C’était un peu comme un retour en arrière. Le script de La Tour Sombre était bien écrit, j’aime le réalisateur et sa vision de la chose et j’ai l’opportunité d’être le créateur, l’auteur de L’Homme – c’est-à-dire le Démon – dans ma version de ce roman de Stephen King. Nous avons filmé le premier épisode. C’est un thriller fantastique qui prend place dans un autre univers, un monde alternatif, mais il est très crédible.

Par exemple, l’arme emblématique du Pistolero n’est pas un sabre laser ou un truc du genre, c’est un pistolet. J’ai apprécié de pouvoir interpréter mon personnage comme s’il s’agissait du Démon prenant du bon temps, se plaisant à révéler les hypocrisies humaines, là où il les trouve. »

Si La Tour Sombre excite autant qu’il inquiète, tant le métrage semble assumer de transformer en profondeur le roman culte de Stephen King, on ne peut que saluer le choix audacieux de l’acteur, mais aussi espérer partager son enthousiasme pour un des projets les plus colossaux et attendus de ces prochains mois, en développement depuis de nombreuses années.