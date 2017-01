The Batman : Ben Affleck menace de claquer la porte si le projet prend un mauvais départ

Après les réceptions problématiques de Batman V Superman et Suicide Squad, Warner cherche encore à calibrer au mieux son écurie de super-héros. Et Ben Affleck pourrait bien être l’atout que le studio cherche.

Producteur, acteur et réalisateur, Ben Affleck s’est imposé ces dernières années comme un artiste inspiré et capable de générer des projets taillés pour lui (Argo), avant de proposer une alternative réussie au Batman interprété par Christian Bale. Si après Batman V Superman, l’artiste s’est vu promu producteur du DC universe, avant de recevoir la charge de diriger la prochaine aventure solo de Batman, c’est bien parce que Warner voit en Affleck un cinéaste capable d’offrir à la firme une proposition forte et populaire.

Seulement voilà, aujourd’hui, Affleck jouit d’un prestige renouvelé et n’entend pas se manger un gros gadin comme celui qui failli enterrer sa carrière avec Daredevil. Il a donc rappelé dans une interview au Guardian que si jamais le projet prenait une mauvaise direction, il n’hésiterait pas à claquer la porte.

« C’est l’idée. Mais rien n’est gravé dans le marbre et on n’a toujours pas de scénario. Si tout ne s’assemble pas d’une manière que je considère vraiment satisfaisante, je ne le ferai pas. »

Des propos qui peuvent sembler menaçants, alors que qu’il se murmure à Hollywood que le prochain Batman serait d’ores et déjà programmé pour 2018, ce qui laisse peu de temps pour tergiverser. En réalité, il faut sans doute y voir une preuve de la puissance acquise par Ben Affleck, capable d’apparaître comme le maître du jeu, et seul véritable décisionnaire du destin du Dark Knight.