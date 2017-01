Valerian : une image de l'alien Dan Makta dévoilée

L'adaptation de l'univers créé par Pierre Christin mettra en scène Dane DeHaan et Cara Delevingne dans la peau de Valerian et Laureline.

Valerian et la Cité des mille planètes continue à se dévoiler un peu plus et à accélérer sa promotion à quelques mois de sa sortie dans les salles. Une nouvelle image a été publiée, celle de l’Alien Dan Makta, un ambassadeur que Valerian et Laureline retrouveront à la station orbitale Alpha, où 17 millions d’individus de 8000 espèces différentes venus des quatre coins de l’univers se côtoient.





Dans une interview accordée à Empire, le réalisateur français Luc Besson en a profité pour parler des aliens au cinéma :

« La plupart du temps quand vous voyez des extraterrestres dans des films, ils essayent de détruire quelque chose. Mais Alpha est la cité de la science et de la culture : tout le monde y échange son savoir. C’est un monde très riche. »



L’adaptation de la bande dessinée de Pierre Christin sortira le 26 juillet 2017 en France. On retrouvera au casting Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen ou Rihanna, entre autres.