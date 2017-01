Gremlins 3 est bien en développement sous forme d'une suite "dans le style du Réveil de la Force"

Gremlins 3 est bel et bien un projet en développement à Hollywood, avec Chris Columbus.

Au fil des années et rumeurs, Gremlins 3 est presque devenu une plaisanterie, à l'instar d'un Qui veut la peau de Roger Rabbit 2. Suite, reboot ou remake, le retour des mogwai est une idée qui réapparaît régulièrement avec des informations plus ou moins inquiétantes. En 2013, la Warner Bros envisageait ainsi un reboot avec la société Amblin de Steven Spielberg, avant d'abandonner. En 2015, Chris Columbus, scénariste du premier film de Joe Dante, affirmait que l'option du reboot était oubliée, mais qu'une suite "à la Jurassic World" était développée.

2017 s'ouvre avec de nouveaux éléments dans le dossier Gremlins 3 : Zach Galligan, héros des deux films, a répondu aux questions de Bleeding Cool à propos de cette suite.

"Je pense qu'on peut dire que ce qui arrive avec Gremlins 3 est proche de ce qui est arrivé avec Gremlins 2. Ce sont les mêmes gens et ils ont tendance à travailler de la même manière. Enormément de temps est passé mais c'est Warner Bros, Spielberg et Chris Columbus. Columbus n'a pas du tout travaillé sur Gremlins 2, parce qu'il a avoué qu'il ne voyait aucune franchise. Il le regrette un peu je crois, mais pour lui c'était fini et je pense qu'il se fichait du deuxième et de la direction prise par certains personnages. Il a dit tout ça publiquement... "Il n'y aura JAMAIS de remake. JAMAIS de reboot, seulement une SUITE."

"Il a travaillé depuis tout ce temps de manière très active sur Gremlins 3, qui se déroule de nos jours. Il dit qu'il y aura de nouveaux et quelques anciens personnages. A la manière du Réveil de la Force je pense."



Après Jurassic World, qui a permis de relancer la franchise de Steven Spielberg de manière spectaculaire (1,6 milliards au box-office), c'est donc l'épisode VII de Star Wars d'être cité comme modèle. De quoi rassurer les producteurs, mais également inquiéter de nombreux fans vu comme le film de J.J. Abrams a été attaqué, notamment pour son allure à peine camouflée de remake. D'autant que Gremlins 2 a été un échec en salles, avec à peine 42 millions de recettes pour un budget de 50 : très, très loin des 153 millions au box-office du premier épisode, qui n'avait coûté que 11 millions.

Zach Gilligan continue :

"Une chose est sûre : on a un scénariste dessus. La seule chose que je puisse dire est ceci : il y avait un trou de 6 ans entre Gremlins et Gremlins 2, et ce temps a surtout été passé pour eux à écrire et rejeter des idées et réécrire. L'un des idées abandonnées était 'les Gremlins à Vegas', sur laquelle ils sont restés 18 mois avant de sentir que ce serait trop cher. Finalement ils en sont arrivés à l'idée de la tour, où en gros je travaille pour Donald Trump ! Ça a pris six ans pour y arriver. Carl Ellsworth travaille apparemment sur le scénario depuis un an et demi maintenant. Si aucun nouveau nom d'apparaît sur la page IMDb ça voudra dire qu'ils aiment. Sinon, ça voudra dire que c'est reparti en réécriture."

Zach Gilligan semble en tout cas certain que les Gremlins reviendront d'une manière ou d'une autre, à un moment ou un autre :

"Warner veut absolument le faire, Chris Columbus veut le faire parce qu'il aimerait défaire Gremlins 2 qu'il n'a pas trop aimé, et Spielberg veut le faire j'imagine - parce que c'est Spielberg, et pourquoi ne voudrait-il pas. Une fois qu'il aura trouvé le bon scénario auquel il peut attacher son nom et se faire plein d'argent. Et il n'y a aucun mal à ça"

Quant à son retour logique dans une suite, l'acteur se montre à la fois prudent et réaliste :

"Ils veulent que ça se fasse, que je sois là ou non. (...) Ils pourraient m'exclure totalement, on ne sait jamais. Mais ils ont commencé à tourner Gremlins 2 aux alentours du 27 mai, le week-end du Memorial day. J'ai reçu l'offre pour revenir en février. 3 mois avant le tournage et ils n'avaient toujours pas contacté Phoebe Cates ou moi. Je suis sûr que c'est une affaire de négociations".

Le cas Gremlins 3 reste donc ouvert. Pour le meilleur mais surtout pour le pire, comme le craignent quantité de fans.