Ryan Gosling s'envolera dans l'espace pour le réalisateur de La La Land et Whiplash

Après La La Land, la comédie musicale avec Emma Stone, Ryan Gosling retrouvera le réalisateur Damien Chazelle pour un biopic sur Neil Amstrong.

La chanson phare de La La Land s'appelle City of Stars, et Ryan Gosling s'envole avec Emma Stone dans les étoiles dans une scène. Le prochain rendez-vous sera certainement moins poétique mais nettement plus spatial : Ryan Gosling retrouvera le réalisateur Damien Chazelle (Whiplash) pour un biopic sur Neil Amstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune.

Très attendu dans Blade Runner 2049, l'acteur restera donc la tête dans les étoiles pour interpréter l'astronaute décédé en 2012, qui avait prononcé des paroles mémorables lorsqu'il avait posé les pieds sur la Lune le 21 juillet 1969, dans le cadre de la mission Apollo 11.

Intitulé First Man, le film se concentrera sur la vie de l'homme entre 1961 et 1969. Tiré du livre de James R. Hansen First Man : The Life of Neil A. Amstrong, le scénario a été adapté par Josh Singer, oscarisé pour Spotlight l'année dernière. Tournage prévu début 2017.

Ce sera le troisième film de Damien Chazelle, 31 ans, propulsé par le succès de Whiplash en 2014, qui lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur scénario. Ce sera aussi la première fois qu'il n'écrit pas le scénario lui-même.

Chazelle sera de toute évidence nommé aux Oscars en 2017 comme meilleur réalisateur pour La La Land, la comédie musicale avec Ryan Gosling et Emma Stone, considérée depuis des mois comme un poids lourd de la saison des prix.

De son côté, Ryan Gosling est toujours attendu dans Weightless, le film de Terence Malick tourné en 2012, avec aussi Rooney Mara, Michael Fassbender et Natalie Portman. Il est prévu pour mars 2017 aux USA.