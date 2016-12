Exclusivité - Extrait troublant du superbe Neruda de Pablo Larrain

Pablo Larrain s'amuse avec le spectateur en créant ses propres codes de narration dans Neruda.

1948. Pablo Neruda s'oppose fermement au gouvernement chilien et doit fuir le pays pour éviter la prison. Malheureusement, il n'y parvient pas. S'instaure alors un jeu du chat et de la souris entre e poète et l'inspecteur Peluchonneau à travers les plaines pluvieuses ou montagnes enneigées du Chili.

A seulement quelques jours de sa sortie, Neruda, la nouvelle perle de Pablo Larrain, se dévoile dans un extrait exclusif reflétant parfaitement l'originalité du long-métrage.

On y découvre ainsi le personnage d'Oscar Peluchonneau, interprété par l'excellent Gael Garcia Bernal, en pleine recherche de Pablo Neruda. A la manière du poète, Pablo Larrain se joue du spectateur en s'amusant avec la narration et créant ainsi plusieurs niveaux de lecture. Oscar Peluchonneau existe-il vraiment ? Où est-il l’œuvre de l'imagination du génie Neruda ?

Salué à la Quinzaine des Réalisateurs lors du dernier festival de Cannes, et injustement oublié de la compétition officielle, Neruda est une fable onirique qui mêle habilement les genres et est assurément un des films à ne pas manquer en 2017. Et vous n'aurez pas à attendre trop longtemps puisque le film sort le 4 janvier prochain !