Rogue One : Ben Mendelsohn confirme qu'une version très différente du film existe

Malgré les qualités du film, la question des reshoots et différentes versions de Rogue One : A Star Wars Story continue d'interpeller.

Des inquiétantes rumeurs pendant le tournage, avec Tony Gilroy appelé pour diriger les reshoots, aux nombreuses images des bandes-annonces absentes du film, Rogue One : A Star Wars Story intrigue. Au-delà des qualités du film, qui a largement convaincu presse et public, il y a le mystère d'une autre version de l'oeuvre de Gareth Edwards .

Interrogé par Collider, l'acteur Ben Mendelsohn a confirmé l'évidence : un tout autre Rogue One existe.

L'interprète de Krennic n'est pas le premier acteur à déclarer que Gareth Edwards a tourné différentes versions de certaines scènes, dans plusieurs directions scénaristiques. Rogue One a beau être une énorme machine, le réalisateur de Godzilla et Monsters a pris soin de se laisser de nombreuses options pour la post-production, et Disney l'a laissé faire.

L'écriture des personnages a ainsi été en partie décidée pendant la production. Ça a notamment été le cas pour Bodhi Rook, interprété par Riz Ahmed. Krennic a lui aussi évolué "en cours de route" selon Ben Mendlesohn.

Plus intéressant : l'acteur confirme que certaines scènes auraient pu être très différentes selon les versions utilisées au montage.

"On avait de multiples manières de faire selon le scénario, avec plusieurs lectures. Donc si jamais ils le décidaient, il y aurait de nombreuses autres manières d'aborder tout ça. Et je sais pour avoir vu certaines scènes cruciales du début jusqu'à la fin, qu'il y a des lectures profondément différentes d'au moins quatre de ces scènes"

Interrogé sur la possibilité de monter une toute autre version de Rogue One, Ben Mendelsohn répond donc sans hésitation :

"Absolument, avec d'énormes différences dans 20 ou 30 de ces scènes je dirais. Vraiment. Il y aurait des interprétations extrêmement différentes"

L'acteur, attendu dans Ready Player One de Steven Spielberg et Robin Hood: Origins, évoque ainsi ces multiples variations pour expliquer les reshoots, où différents morceaux auraient été retournés afin de recoller les morceaux une fois que la production avait choisi la version finale.

Dans tous les cas, le cas Rogue One devrait intriguer les fans encore longtemps. Notamment parce que le résultat, retiré ou non à son réalisateur, est loin d'être un désastre dans la lignée des 4 Fantastiques, dont une version elle aussi très différente existait. La magie de Mickey, dira t-on.