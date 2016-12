Logan : un autre super-héros très connu ferait une apparition face à Wolverine

Un autre super-héros très populaire fera une apparition dans Logan, le troisième film centré sur Wolverine.

ATTENTION SPOILERS

Grrand écart en vue. Alors que Logan de James Mangold se présente comme une aventure violente et sanglante de Wolverine, avec un Rated R (interdiction aux moins de 17 ans non accompagnés) pour le prouver, The Wrap annonce une surprise : Ryan Reynolds ferait une apparition en Deadpool fera à Hugh Jackman.

The Wrap annonce que David Leitch, réalisateur de Deadpool 2 qui a remplacé Tim Miller après son départ inattendu, a filmé une scène avec Wolverine et Deadpool pour Logan.

D'un côté, c'est une surprise : la bande-annonce de Logan, bercée par Johnny Cash, promet une odyssée noire et sérieuse, loin des pitreries de Wade en costume. De l'autre, c'est une évidence. Personnage iconoclaste connu pour briser le quatrième mur, Deadpool mentionne les X-Men et notamment Wolverine dans le premier film, qui était Rated R comme le sera Logan. Deadpool étant devenu l'un des nouveaux visages de la galaxie super-héroïque de la Fox, les plus cyniques ne seront pas surpris par cette rencontre.

The Wrap précise d'ailleurs que ce serait une scène post-générique, dans ce qui est désormais devenu une tradition du genre.





Sachant que Hugh Jackman et Ryan Reynolds se sont déjà croisés en Wolverine et Deadpool dans X-Men Origins en 2009, resté dans les mémoires pour de mauvaises raisons, il y a au moins de quoi espérer un clin d'oeil malicieux sous forme de dialogues savoureux.

Logan sortira le 1er mars 2017. Deadpool 2, en mars 2018.