Star Wars : Carrie Fisher a un rôle plus grand dans l'épisode VIII et devait revenir dans l'épisode IX

Morte à 60 ans, Carrie Fisher avait filmé l'épisode VIII mais devait réapparaître dans l'épisode IX.

Après le choc, la tristesse et les questions. Carrie Fisher, actrice mais également scénariste talentueuse décédée à 60 ans, a repris son rôle de princesse Leia devenue générale dans Star Wars : Le Réveil de la Force et sera de retour dans l'épisode VIII réalisé par Rian Johnson, prévu pour décembre 2017.

Première chose : la presse américaine affirme que l'actrice a bien filmé toutes ses scènes, selon des sources proches de la production. Chose logique puisque le tournage s'est terminé en juillet dernier. La production était alors loin d'être terminée, Lupita Nyong'o n'ayant pas encore tourné ses scènes en performance capture en septembre, mais hormis d'éventuelles sessions de post-production, le rôle de Carrie Fisher dans l'épisode VIII a été filmé.

Deadline affirme néanmoins que l'actrice devait réapparaître dans l'épisode IX, qui sera tourné d'ici un an. La production devra donc gérer la disparition de la générale Leia.

A une époque où une doublure virtuelle de Paul Walker a pu faire ses adieux dans Fast & Furious 7 et où Peter Cushing a pu revenir d'entre les morts dans Rogue One, avec une techonologie de plus en plus performante, le studio doit certainement s'interroger sur la manière de gérer la mort de Carrie Fisher.

La princesse Leia elle-même était réapparue avec son visage des années 70 dans les ultimes instants de Rogue One, pour raccrocher le spin off au premier épisode de George Lucas. Quelques secondes qui prennent désormais un tout autre sens, et se retrouvent aujourd'hui chargés d'une étrange émotion.

La production a depuis expliqué que cette apparition numérique était une nécessité dramatique, et que cette magie ne serait en aucun cas utilisée de manière régulière dans la franchise à venir. D'autant que la renaissance technologique de Peter Cushing en Grand Moff Tarkin dans Rogue One a créé un débat sur la question éthique d'une telle pratique.

Dans tous les cas, Carrie Fisher fera sa dernière apparition dans l'épisode VIII. Deadline affirme au passage que Leia aura un rôle plus important dans le film, aux côtés de sa fille Billie Lourd qui apparaissait déjà dans le petit rôle du lieutenant Connix dans Le Réveil de la Force. Et si Leia devait réapparaître d'une manière ou d'une autre dans les étoiles de Disney, nul doute que le débat sur l'éthique et la technologie sera relancé.