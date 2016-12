Logan : nouvelles images pour l'odyssée sauvage de Wolverine

Hugh Jackman sera de retour en Wolverine dans Logan, sa troisième aventure solo.

Dire que X-Men Origins et Wolverine : Le Combat de l'immortel ont abîmé l'aura du super-héros incarné par Hugh Jackman au cinéma est un euphémisme. Et après X-Men : Apocalypse, qui a récolté environ 200 millions de dollars de moins que Days of Future Past et marqué les probables adieux de ses stars (Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence), la saga des mutants est à la croisée des chemins.

C'est certainement grâce à cet alignement des étoiles que James Mangold et Hugh Jackman ont pu façonner Logan, la troisième aventure en solo de Wolverine : un film qui s'annonce plus brutal et violent que n'importe quel épisode de la saga X-Men.

Logan sera centré sur la rencontre entre Wolverine et Laura, une petite fille dotée de capacités extraordinaires semblables à celle du héros - les amateurs de comics sauront de quoi il s'agit. Grâce à Charles Xavier, Logan va décider de la protéger à n'importe quel prix, alors qu'elle est convoitée par d'autres.

Si la Fox avait perdu Darren Aronfosky sur Le Combat de l'immortel, notamment parce qu'il avait en tête un film violent et plus extrême, le studio fera de toute évidence amende honorable avec Logan, qui sera Rated R aux Etats-Unis (interdit aux moins de 17 ans non accompagnés). La manoeuvre est claire mais alléchante : ce Wolverine vise une réhabilitation artistique (et James Mangold avec), avec une vraie vision mise en avant dans toute la promo. La nouvelle affiche crépusculaire, qui évoque les adieux du super-héros, le confirme.

Logan, avec aussi Dafne Kinney et Boyd Holbrook, sortira le 1er mars 2017 en France. D'ici là, retrouvez prochainement notre compte rendu de la projection d'une vingtaine de minutes du film.