Ghost in the Shell : nouvelle image du Major "Scarlett Johansson"

Scarlett Johansson entre intelligence artificielle et corps synthétique.

Après une riche année 2016, elle est l'actrice la plus rentable d'Hollywood en 2016, on retrouvera Scarlett Johansson dans Tous sur scène en 2017. Mais on a surtout hâte de la voir cette fois dans Ghost in the Shell, l'adaptation live du célèbre manga du même nom. A quatre mois de sa sortie en salles, le film continue sa promotion. Un nouveau trailer nippon a été dévoilée il y a une semaine et une image inédite de Scarlett Johansson en Major a été dévoilée hier.

Un nouveau rôle qui semble d'ailleurs lié à un autre film de sa carrière comme elle l'a dit à Empire :

« J'ai été une personne sans corps, maintenant je suis un esprit avec un corps synthétique. C'est un film qui n'est pas seulement explosif et excitant. Il y aussi beaucoup de curiosité et de réflexion dans Ghost in the Shell. »

Après avoir joué une intelligence artificielle dont on ne pouvait qu'entendre la magnifique voix dans Her, Scarlett Johansson sera donc une âme humaine dans un corps et un cerveau cyborg. Nul doute qu'elle sera moins douce avec les Japonais qu'avec Joaquin Phoenix, bien au contraire. Verdict le 29 mars 2017.