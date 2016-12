De Harrison Ford à Mark Hamill, la famille Star Wars rend hommage à Carrie Fisher

Princesse Leïa a rejoint les étoiles mais ne quittera pas le coeur de la famille Star Wars.

L'année 2016 n'aura pas épargné le monde du cinéma et juste avant de prendre fin pour toujours elle a emporté Carrie Fisher. L'actrice est décédée mardi à 60 ans après avoir subi une crise cardiaque la semaine dernière.

La planète entière pleure la princesse Leïa et bien évidemment chaque membre de la grande famille Star Wars lui a rendu hommage. A commencer par son partenaire à l'écran Harrison Ford alias Han Solo lors d'une interview avec People:

« Carrie était unique en son genre, brillante, originale, drôle et intrépide. Elle a vécu une vie pleine de courage.. Mes pensées vont à sa fille Billie, sa mère Debbie, son frère Todd et à tous ses nombreux amis. Elle va tous nous manquer. »

Le créateur de la saga Star Wars, George Lucas, s'est lui aussi longuement exprimé sur le site officiel de Star Wars :



« Carrie et moi avons été amis durant la majorité de notre vie d'adulte. Elle était extrêmement intelligente, c'était une actrice talentueuse, une écrivaine et comédienne avec une personnalité très colorée que tout le monde appréciait. Dans Star Wars, elle était notre grande et puissante princesse – fougueuse, sage et pleine d'espoir dans un rôle plus difficile à joueur qu'on ne le pense. Mon amour et mes prières vont vers Billie, Debbie et toute la famille, amis et fans de Carrie. Elle va beaucoup nous manquer ».



De J.J. Abrams à Mark Hamill, de nombreuses autres personnalités du monde Star Wars ont aussi rendu un dernier hommage à Carrie Fisher sur la toile :

I'm deeply saddened at the news of Carrie's passing. She was a dear friend, whom I greatly respected and admired. The force is dark today! — Billy Dee Williams (@realbdw) 27 décembre 2016

I thought I had got what I wanted under the tree. I didn't. In spite of so many thoughts and prayers from so many. I am very, very sad. — Anthony Daniels (@ADaniels3PO) 27 décembre 2016

Princess Leia, @carrieffisher now one with the Force. Your kindness & sharp wit will be missed. #RIP PS: Thanks for the milk & cookies. xx pic.twitter.com/sFSy9UmvYY — Warwick Davis (@WarwickADavis) 27 décembre 2016