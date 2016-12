Trainspotting 2 va faire pleurer les fans selon Robert Carlyle

T2 alias Trainspotting 2 sortira le 1er mars 2017, avec toute l'équipe originale de retour.

Les retrouvailles étaient inespérées, notamment parce que les carrières de Danny Boyle et Ewan McGregor se sont envolées depuis et que l'amitié des deux hommes avait été brisée sur La Plage, où l'acteur avait été remplacé par DiCaprio de manière pas très noble.

Mais 21 ans après avoir marqué une génération, Trainspotting sera de retour en mars pour une suite avec l'équipe originale : Danny Boyle, Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, Ewen Bremner, Kelly Macdonald, Shirley Henderson, et le scénariste John Hodge. Le quatuor entame doucement la promo du film dans le magazine Empire, repeint pour l'occasion aux couleurs du film.

Trainspotting 2 retrouve Renton, de retour dans le quartier de Leith 20 ans après, pour revoir Spud, Begbie et Sick Boy. L'heure du bilan a sonné, et Robert Carlyle a expliqué à Empire qu'il a versé sa larme à la lecture du scénario : "Je pleurais et je me demandais, 'Mais putain pourquoi je pleure sur ça ?'. Danny l'a aussi lui aussi. Ewan, Ewen et Jonny aussi. On a tous senti ce lien émotionnel fort avec ces personnages et ce monde. Mais cette première lecture... Je n'ai jamais pleuré en lisant un scénario avant ça. Jamais."