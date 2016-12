Dunkerque : Nolan explique pourquoi il a pris un acteur inconnu pour le rôle principal

Le prochain flm de Christopher Nolan racontera l'histoire de l'évacuation des troupes alliées de Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il y a quelques semaines, on découvrait avec joie la première bande-annonce de Dunkerque, le nouveau film de guerre de Christopher Nolan. On découvrait alors le visage du personnage principal : Fionn Whitehead.

Prendre un acteur aussi jeune et absolument inconnu au milieu des célèbres figures hollywoodiennes Tom Hardy, Mark Rylance, Cillian Murphy ou Kenneth Branagh méritait quelques explications. Interrogé par Entertainment Weekly, Christopher Nolan s'est donc exprimé sur les raisons de ce choix :

« Ce que vous comprenez quand vous lisez l'histoire de Dunkerque c'est ô combien les soldats présents étaient jeunes et inexpérimentés. Il m'a donc semblé indispensable, notamment concernant le rôle joué par Fionn, de prendre quelqu'un de nouveau. »

Et en castant Fionn Whitehead, Christopher Nolan a en effet pris un acteur presque vierge de tout rôle. A 19 ans, le jeune britannique n'a joué que dans trois épisodes de la mini-série Him (d'ailleurs tourné en parallèle avec Dunkerque) et seulement diffusée en octobre dernier. Mais malgré son inexpérience, Fionn Whitehead n'a pas eu froid aux yeux. Comme il l'a confié à EW, il n'a pas lésiné sur sa préparation pour le long-métrage de Christopher Nolan :

« J'ai fait beaucoup de natation équipé d'un uniforme en laine lourd, des bottes de militaires et avec des armes. C'était un travail très difficile mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Qu'est ce que serait la vie sans ce genre de challenge ? »

Dunkerque sortira en France le 19 juillet prochain. Il racontera l'évacuation des troupes alliées de la ville de Dunkerque en mai 1940.