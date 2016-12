Alien : Covenant dévoile de nouvelles images du cauchemar

La promo de la suite d'Alien : Covenant s'annonce intensive.

Il n'y a pas si longtemps, la suite de Prometheus à nouveau réalisée par Ridley Scott était un mystère. Depuis, le studio a lâché une poignée de photos et une bande-annonce pour présenter la nouvelle héroïne interprétée par Katherine Waterston, rappeler que Michael Fassbender sera de retour, et assurer aux fans de la saga culte qu'ils peuvent espérer un vrai cauchemar.





Avec une date de sortie avancée de plusieurs mois, puisque la superproduction prévue en août sera finalement en salles le 19 mai, Alien : Covenant a donc entamé une promo qui s'annonce intensive. La Fox a confiance en Ridley Scott et sa troisième entrée dans la saga, et la presse les a confortés suite à la présentation de 20 minutes du film, qui promettent monts et merveilles.

Une poignée de nouvelles images a donc été offerte au public pour enfoncer le clou : Katherine Waterston armée avec un collègue dans une situation qui semble périlleuse, et trois membres de l'équipage dans une pièce et une situation un peu trop familières pour ne pas instantanément rappeler quelques souvenirs. Sans oublier un nouveau cliché de Ridley Scott, décidément au coeur de la promo au même titre que Waterston et Fassbender.

Alien : Covenant mettra également en scène Billy Crudup, Deman Bechir, Danny McBride, Callie Hernandez et même James Franco, qui a plus ou moins confirmé la rumeur d'une apparition qui n'aura donc rien d'une surprise. Ce groupe de malheureux découvrira selon le synopsis officiel une planète isolée qu'ils pensent être un paradis vierge, mais qui n'est en réalité qu'un monde affreux et dangereux où la plupart d'entre eux mouriront dans d'atroces souffrances.