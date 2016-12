Clea et Nightmare seront-ils au générique de Doctor Strange 2 ?

Adapter un personnage Marvel et son univers au cinéma nécessite quelques ajustements, on en a l'habitude maintenant. Mais dans le cas de Doctor Strange, il manquait quand même quelques héros incontournables.

On peut dire sans trop se tromper que Doctor Strange a réussi son pari haut la main. A l'instar des Gardiens de la Galaxie, il s'est en effet imposé à un grand spécialiste qui n'était pas forcément au courant de son existence. Mais les puristes, eux, auront sans doute remarqué que, toute Orin Story soit-il, le film faisait néanmoins l'impasse sur quelques personnage emblématiques de son univers, comme par exemple Clea, qui n'est autre que sa fiancée.

Lors d'une interview accordée à CBR, le scénariste du film, Jon Spaihts, a expliqué pourquoi elle en était absente tout en laissant entendre qu'elle pourrait très bien apparaitre dans la suite :

"C'est un personnage délicat à interpréter parce que son oncle est en quelque sorte un dieu tout puissant et frondeur et elle est une espère de bombe qui étudie la magie. C'est une relation compliquée à transposer à l'écran.

Mais c'est quelqu'un d'intéressant à traiter, une collègue du Docteur tout autant que son love-interest, et elle porte toujours avec elle une certaine dose de mystère, sur sa part humaine et ce que cela implique dans une relation avec lui. Donc on pourrait très bien trouver une manière de l'intégrer à l'histoire."

Dans le même ordre d'idée, Nightmare, l'un des méchants de cet univers, était également aux abonnés absents, laissé de côté au profit de Kaecillius et Dormammu. Pourtant, il pourrait très bien devenir le super-vilain du numéro 2 :

"Nightmare est un gros morceau, oui, absolument. Il y a une espèce de scénario apocalyptique -zombie avec Shuma-Gorath. Il y a très certainement un film à faire avec Nightmare. Il y a quelques pistes très intéressantes et bien entendu, nous avons Mordo qui traine dans la nature. Il peut très bien revenir et amener beaucoup de souffrance dans son sillage."

On le voit, rien n'est encore vraiment décidé pour la suite des aventures de Doctor Strange. Et c'est bien normal quelque part, puisqu'un second volet n'a pas encore été confirmé par Marvel. Mais vu le succès du premier film et le carton programmé du prochain Avengers, on se doute bien qu'il arrivera tôt ou tard.