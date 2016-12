Alien : Covenant dévoile enfin sa première bande-annonce

Tel le Père Noël, la Fox et Ridley Scott ont laissé un très beau cadeau au pied du sapin, que nous découvrons les yeux ébahis au petit matin.

Elle nous aura fait attendre et quelque part, c'est normal qu'elle arrive aujourd'hui. Noël oblige, la bande-annonce d'Alien : Covenant nous attendait au pied du sapin ce matin, pour nous en mettre plein la vue. Entre un chocolat chaud et deux comprimés de bicarbonate nous découvrons enfin les premières images de ce qui est probablement le film le plus attendu de 2017.

Et c'est magnifique. Si le trailer n'en dévoile pas énormément concernant l'intrigue du film, nous pouvons d'ores et déjà voir qu'on ne sera pas là pour rigoler. Multipliant les ambiances chères à la saga, Alien : Covenant nous promet ainsi autant d'action que d'horreur et il semble que Scott ait réussi encore une fois à nous surprendre.

Entre les oeufs qui lâchent des particules en pleine nature, le retour des facehuggers et ce plan magnifique d'une queue d'un xénomorphe qui apparait entre les jambes d'un couple sous la douche, nous pouvons aborder les mois qui nous attendent jusqu'à la sortie en mai prochain avec confiance, Ridley Scott semble totalement maitriser son sujet et risque bien de nous offrir un cauchemar tel que nous n'en avions plus vu depuis longtemps.

Vivement !