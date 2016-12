Ryan Gosling ne tarit pas d'éloges sur Blade Runner 2049 et Denis Villeneuve

L'un des gros évènements de cette semaine a été la première bande-annonce de Blade Runner 2049, esthétisante à souhait, magnifique, émouvante. Et l'expérience du tournage à l'air à la hauteur de ce que nous en avons vu.

Si Blade Runner 2049 a encore un gros point d'interrogation au-dessus de sa tête, le projet rassure néanmoins parce qu'il semble être entre de bonnes mains. Et comment pourrait-il en être autrement avec un casting pareil et Denis Villeneuve à la réalisation ? Si on attend évidemment d'en savoir plus pour découvrir si le scénario de cette suite prendra les risques attendus ou se contentera d'être un remake déguisé façon Réveil de la Force, on ne peut qu'avouer que le teaser vu de nombreuses fois en boucle cette semaine nous donne sacrément envie.

Histoire de compléter le tableau, Ryan Gosling vient de s'entretenir avec Entertainment Weekly pour nous dire tout le bien qu'il pensait du tournage et des gens qui s'en occupaient ;

"Si vous faisiez une liste de toutes les caractéristiques que vous voulez trouver chez un réalisateur et que vous l'envoyez au Père Noël, vous vous retrouveriez avec un Denis Villeneuve sous le sapin. Peut-être un peu bourré au lait de poule, mais il serait là.

Roger Deakins est un maître. S'il y avait un Mont Rushmore des directeurs de la photographie, il serait juste au milieu. Il aborde son métier de façon très calme et modeste, mais vous apprenez tellement rien qu'en le regardant. Vous comprenez qu'à partir du moment où vous apparaissez dans l'un de ses plans, la moitié de votre travail est déjà fait.

Les décors sont vraiment incroyables. J'ai été complètement submergé par leur taille, leur spécificité et leur beauté."

Donc oui, Ryan Gosling est comme un gamin dans un magasin de bonbons et à qui on aurait donné un chèque en blanc. Et ça fait plaisir, d'autant qu'habituellement ce genre de discours se tient davantage en mode damage-control pour faire croire que tout va bien alors que non, en fait (coucou Marvel et DC), mais là, étrangement on aurait plutôt tendance à le croire.

En fait, on veut le croire. Parce qu'on veut penser que Blade Runner 2049 ne peut pas se planter. Pas après un teaser pareil.