Neve Campbell et Kevin Williamson parlent d'un éventuel Scream 5

Personne ne peut venir à bout de Ghosface, il revient toujours. C'est ça aussi l'avantage d'être plus un concept qu'un être humain. Ca permet de passer les époques tranquillou.

Saga phare des années 90 et qui avait à elle seule relancée la mode du slasher, Scream avait fait un come-back surprise en 2011 avec Scream 4, une suite tardive très réussie, beaucoup plus intelligente qu'il n'y parait et proposant un discours assez critique et acide sur notre rapport à la célébrité et la mode du remake. Un petit pied de nez à l'industrie du cinéma comme seul le duo Kevin Williamson / Wes Craven savait le faire. Puis vint la série télé de MTV qui, après une première saison de correcte facture, s'est complètement plantée durant sa saison 2 avant de se ramasser totalement durant son épisode d'Halloween.

Si la troisième saison est d'ores et déjà prévu, Ghostface retrouve les feux de l'actualité suite à une très intéressante interview de Neve Campbell et Williamson accordée à ET Online où le duo s'est enfin exprimé sur le potentiel retour du tueur sur grand écran. A la sortie du quatrième film, les rumeurs allaient bon train concernant un éventuel Scream 5, mais rien n'avait été fait dans ce sens, la série ayant pris le relai. Puis Wes Craven a eu la mauvaise idée de mourir et nous n'en avons plus entendu parler. Voici ce que Kevin WIlliamson a à en dire :

"Quand nous avons commencé Scream 4, Wes et moi avions prévu d'enchainer sur un cinquième et un sixième film. Maintenant, sans lui, j'ai l'impression de devoir répondre aux question du pourquoi et du comment. Je ne sais pas comment le faire sans lui. Et je ne sais pas non plus pourquoi je le ferai sans lui."

Neve Campbell, pourtant réfractaire pendant des années à retrouver le rôle qui l'a rendue célèbre, ne s'est montrée aussi catégorique quant à l'avenir de la franchise :

"Ce serait difficile de le faire sans Wes. Sa vision était si claire et il était tellement bon. Je pense que ce serait douloureux. Cela ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais ce serait un sacré défi. Personne n'en parle à l'heure actuelle."

Donc oui, Scream pourrait revenir au cinéma, mais pas avant longtemps. Et ce n'est pas forcément plus mal, il faut savoir tourner la page. Et c'est vrai que l'on a beaucoup de mal à imaginer la franchise avec quelqu'un d'autre que Wes Craven aux commandes. Mais, rien n'est jamais figé à Hollywood et la mode des remakes actuels nous prouve bien que rien n'est vraiment sacré là-bas.