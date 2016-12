Bill Skarsgard nous glace d'effroi dans une nouvelle photo du remake de Ça, il est revenu

Ça, il est revenu est encore en tournage et les images de l’abominable Grippe-Sou le clown continuent d’affluer.

Noël c’est bien gentil, mais c’est encore mieux avec un clown tueur porté sur le boulottage de marmots. La preuve avec le nouveau cliché issu du remake de Ça, il est revenu, où apparaît le monstrueux personnage joué désormais par Bill Skarsgard.

Et pour le coup, on trouve son look rétro très convaincant. Reste à savoir si Andres Muchieti parviendra à faire oublier à ses nombreux fans la précédente version, culte pour toute une génération.