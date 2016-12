Star Wars : Gareth Edwards a vu la version restaurée 4K d’Un Nouvel Espoir

Après ses confidences sur Rogue One, Gareth Edwards continue à révéler des secrets sur Star Wars.

Si on a un temps douté de l’objet final qu’allait nous pondre Gareth Edwards concernant Rogue One : A Star Wars Story, on peut maintenant assurer que le jeune réalisateur nous a fait mentir à notre plus grand joie. Alors que le spin-off de la saga Star Wars n’a plus besoin de promotion au vu de son succès dans les salles, Gareth Edwards continue tout de même à révéler des informations aux médias.

Lors d’une interview accordée à Little White Lies il s’est donc confié sur son officialisation à la tête du film il y a deux ans et demi et à révéler l’existence d’une version restaurée de Star Wars IV :

« Le premier jour, nous étions à LucasFilm à San Francisco avec lndustrial Light and Magic et John Knoll, le superviseur. Il a dit qu’ils avaient la toute nouvelle version restaurée 4K d’Un Nouvel Espoir. Elle venait d’être terminée. Il nous alors suggérer de nous asseoir et de le regarder.

Bien évidemment j’en avais envie. Moi, le scénariste, de nombreuses personnes du script et John Kroll nous sommes donc assis, nous avons tous pris un carnet pour prendre des notes et nous étions tous paré pour le film. »

Mais du haut de ses 41 ans, le réalisateur du reboot de Godzilla reste avant tout un grand enfant dans l’âme. Et comme il le confie, pas facile de se mettre au travail devant un film qui a bercé son enfance :

« J’aimerai préciser que j’ai vu Un Nouvel Espoir des centaines de fois. Donc, j’étais assis, prêt à prendre des notes et ne pas rester à la surface du film. Vous avez donc la fanfare de la Fox, puis le texte déroulant, ensuite la musique... Puis c’était déjà la fin, on s’est tous regardé et on s’est dit – merde on n’a pas pris une seule note. C’est impossible de rester concentrer devant ce film, de se mettre dans la peau d’un analyste, on redevient tout de suite un enfant. »

Reste à savoir maintenant quand cette version restaurée en 4K sera disponible pour le grand public. Pourquoi pas dès l’année prochaine, le 19 octobre pour être précis, soit 40 ans jour pour jour après la sortie du film. Que la force soit avec cette prédiction.